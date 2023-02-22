Konstantinos Demirtzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Demirtzoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Demirtzoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Demirtzoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Demirtzoglou 23 Mart 1994 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Δεμηρτζόγλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Demirtzoglou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Demirtzoglou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Demirtzoglou'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Demirtzoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Demirtzoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Demirtzoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Demirtzoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK

18 Temmuz 2013 yılında Eginiakos

30 Haziran 2014 yılında PAOK

2 Temmuz 2014 yılında Eginiakos

1 Ocak 2016 yılında Ach.Neokesarias

30 Haziran 2016 yılında Eginiakos

31 Ağustos 2016 yılında Diag. Sevastis

4 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

12 Ocak 2019 yılında Niki Volou

1 Temmuz 2019 yılında Pierikos

10 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Konstantinos Demirtzoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Demirtzoglou şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Demirtzoglou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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