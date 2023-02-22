Konstantinos Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Dimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Dimitriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Dimitriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Dimitriou 30 Haziran 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Δημητρίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Dimitriou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Konstantinos Dimitriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Dimitriou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Dimitriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Dimitriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Dimitriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Dimitriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAOK

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel

9 Ocak 2020 yılında FC Wil 1900

31 Temmuz 2020 yılında FC Basel

29 Ocak 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Panserraikos

Konstantinos Dimitriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Dimitriou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantinos Dimitriou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Giannitsa FC (2004–2013), PAOK FC (2013–2017)

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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