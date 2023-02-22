Konstantinos Doumtsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Doumtsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Doumtsios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Doumtsios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Doumtsios 20 Eylül 1997 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Δούμτσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Doumtsios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Konstantinos Doumtsios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Doumtsios'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Doumtsios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Doumtsios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Doumtsios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Doumtsios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında PS Serres

20 Ağustos 2015 yılında Iraklis U20

1 Temmuz 2016 yılında Iraklis

17 Ağustos 2017 yılında Panserraikos

6 Ağustos 2018 yılında Eginiakos

7 Ocak 2019 yılında Doxa Dramas

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

18 Eylül 2020 yılında AE Karaiskakis

14 Temmuz 2021 yılında APO Levadiakos

Konstantinos Doumtsios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Doumtsios şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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