Konstantinos Fortounis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Fortounis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Fortounis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Fortounis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Fortounis 16 Ekim 1992 tarihinde Trikala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Φορτούνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Fortounis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Konstantinos Fortounis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 21 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Fortounis'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Fortounis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kfortou7/

http://www.facebook.com/Fortounis/

Konstantinos Fortounis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Fortounis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantinos Fortounis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Fortounis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2010 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC K'lautern

21 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

Konstantinos Fortounis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Fortounis şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantinos Fortounis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiakos Pireaus (2003-2008)

Yunanistan takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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