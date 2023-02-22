Konstantinos Galanopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Galanopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Galanopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Galanopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Galanopoulos 28 Aralık 1997 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Galanopoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Konstantinos Galanopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 21 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Galanopoulos'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Galanopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Galanopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Galanopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Galanopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

Konstantinos Galanopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Galanopoulos şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Galanopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 6 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.