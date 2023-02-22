Konstantinos Giannoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Giannoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Giannoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Giannoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Giannoulis 9 Aralık 1987 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Γιαννούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Giannoulis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Konstantinos Giannoulis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Giannoulis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Giannoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Giannoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Giannoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Giannoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Panionios

1 Ocak 2006 yılında Fostiras

30 Haziran 2006 yılında Panionios

1 Temmuz 2006 yılında Pierikos

30 Haziran 2007 yılında Panionios

1 Temmuz 2007 yılında Iraklis

1 Temmuz 2010 yılında Köln

1 Temmuz 2011 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2012 yılında Köln

7 Ağustos 2012 yılında Atromitos Athen

1 Eylül 2014 yılında Olimpiakos

16 Temmuz 2015 yılında Asteras Tripoli

13 Ağustos 2018 yılında Pafos FC

5 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında OFI Girit

Konstantinos Giannoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Giannoulis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Giannoulis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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