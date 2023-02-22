Konstantinos İkonomikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos İkonomikos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos İkonomikos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos İkonomikos 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Οικονομικός şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos İkonomikos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos İkonomikos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos İkonomikos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos İkonomikos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos İkonomikos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos İkonomikos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos İkonomikos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında AEK Athen U19

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS U19

15 Ekim 2020 yılında Rethymniakos

1 Nisan 2021 yılında AO Egaleo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Ap. Larisas

1 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Konstantinos İkonomikos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos İkonomikos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.