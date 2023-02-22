Konstantinos İsaakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İsaakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos İsaakidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos İsaakidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos İsaakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İsaakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos İsaakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İsaakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos İsaakidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos İsaakidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos İsaakidis 18 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ισαακίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos İsaakidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos İsaakidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos İsaakidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos İsaakidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos İsaakidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos İsaakidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AO Xanthi U17

1 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi U19

5 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

Konstantinos İsaakidis kimdir

Konstantinos İsaakidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos İsaakidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Konstantinos İsaakidis nereli

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