Konstantinos İtsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İtsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos İtsios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos İtsios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos İtsios 26 Şubat 1998 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ίτσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos İtsios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Konstantinos İtsios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos İtsios'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos İtsios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos İtsios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos İtsios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos İtsios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pierikos

8 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Konstantinos İtsios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos İtsios şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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