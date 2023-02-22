Konstantinos Kaberis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Kaberis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Kaberis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Kaberis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Kaberis 10 Temmuz 1996 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Καμπέρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Kaberis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Kaberis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Kaberis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Kaberis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Kaberis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Kaberis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Kaberis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında M. Terpsitheas

31 Ocak 2014 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2014 yılında AE Larisa U20

28 Ağustos 2015 yılında Ik. Tsaritsanis

1 Temmuz 2016 yılında Ap. Larisas

13 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Iraklis Larisas

Konstantinos Kaberis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Kaberis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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