Konstantinos Karypidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Karypidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Karypidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Karypidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Karypidis 2 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Καρυπίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Karypidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Karypidis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Karypidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Karypidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2022 yılında Almopos U19
13 Ocak 2023 yılında Almopos
Konstantinos Karypidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Karypidis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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