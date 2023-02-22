Konstantinos Koltsidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Koltsidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Koltsidas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Koltsidas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos Koltsidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Koltsidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Koltsidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Koltsidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Koltsidas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Koltsidas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Koltsidas 17 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κολτσίδας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Koltsidas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Koltsidas'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Koltsidas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Koltsidas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos Koltsidas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Koltsidas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2015 yılında Olympiakos U20

22 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

25 Ocak 2018 yılında AE Sparti

14 Eylül 2019 yılında Thesprotos

17 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

25 Mart 2021 yılında Almopos

6 Eylül 2021 yılında Thesprotos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında Kallithea

Konstantinos Koltsidas kimdir

Konstantinos Koltsidas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Koltsidas şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Konstantinos Koltsidas nereli

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