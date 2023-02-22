Konstantinos Kotsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Kotsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Kotsaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Kotsaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Kotsaris 25 Temmuz 1996 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κότσαρης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Kotsaris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Kotsaris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Kotsaris'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Kotsaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Kotsaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Kotsaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Kotsaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PAO U20

1 Temmuz 2014 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2016 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2017 yılında Panathinaikos

14 Eylül 2020 yılında Apollon Smyrnis

Konstantinos Kotsaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Kotsaris şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Kotsaris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.