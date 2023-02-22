Konstantinos Kotsopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Kotsopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Kotsopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Kotsopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Kotsopoulos 17 Şubat 1997 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Kotsopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Konstantinos Kotsopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Kotsopoulos'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Kotsopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Kotsopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Kotsopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Kotsopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Makrochori

1 Temmuz 2016 yılında FAS Naousa

29 Ocak 2018 yılında Atromitos Athen

29 Ağustos 2019 yılında Getafe CF B

30 Haziran 2020 yılında Atromitos Athen

Konstantinos Kotsopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Kotsopoulos şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Kotsopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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