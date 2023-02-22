Konstantinos Koulierakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Koulierakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Koulierakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Koulierakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Koulierakis 28 Kasım 2003 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κουλιεράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Koulierakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Konstantinos Koulierakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Koulierakis'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Koulierakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Koulierakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Koulierakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Koulierakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Konstantinos Koulierakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Koulierakis şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Koulierakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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