Konstantinos Kyriakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Kyriakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Kyriakidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Kyriakidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Kyriakidis 1 Ekim 1993 tarihinde Apsalos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κυριακίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Kyriakidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Konstantinos Kyriakidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Kyriakidis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Kyriakidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Kyriakidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Kyriakidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Kyriakidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2012 yılında An. Giannitson

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2014 yılında An. Giannitson

25 Temmuz 2014 yılında APS Zakynthos

21 Temmuz 2016 yılında Agrotikos

22 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

10 Eylül 2018 yılında Almopos

8 Eylül 2019 yılında Niki Volou

8 Eylül 2020 yılında PAEEK Kyrenia

20 Temmuz 2021 yılında Omon. Aradippou

25 Ocak 2022 yılında PASA Irodotos

31 Ocak 2023 yılında Almopos

Konstantinos Kyriakidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Kyriakidis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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