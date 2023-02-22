Konstantinos Lampiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Lampiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Lampiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Lampiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Lampiris 29 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Λαμπίρης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Lampiris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAIX yapmaktadır. Konstantinos Lampiris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Lampiris'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Lampiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Lampiris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Lampiris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Lampiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında Pierikos

1 Temmuz 2019 yılında Niki Agathias

1 Ağustos 2020 yılında AO Trikala

30 Mart 2021 yılında Apollon Pontou

18 Ağustos 2021 yılında Diagoras

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2022 yılında Apollon Pontou

Konstantinos Lampiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Lampiris şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akadimia Giotsas

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.