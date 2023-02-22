Konstantinos Lampropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Lampropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Lampropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Lampropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Lampropoulos 21 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Lampropoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Lampropoulos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Lampropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Lampropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Eylül 2022 yılında PAS Lamia
Konstantinos Lampropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Lampropoulos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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