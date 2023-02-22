Konstantinos Lampsias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Lampsias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Lampsias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Lampsias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Lampsias 18 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Λαμψίας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Lampsias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Lampsias'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Lampsias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Lampsias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Lampsias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Lampsias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Panionios

12 Temmuz 2022 yılında Terrassa FC

26 Ocak 2023 yılında Panathinaikos B

Konstantinos Lampsias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Lampsias şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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