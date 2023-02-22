Konstantinos Megaritis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Megaritis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Megaritis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Megaritis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Megaritis 10 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μεγαρίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Megaritis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Konstantinos Megaritis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Megaritis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Megaritis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Megaritis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Megaritis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Megaritis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2014 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

8 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2018 yılında Nottingham U21

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

14 Eylül 2019 yılında Nafplio 2017

1 Ocak 2020 yılında AO Egaleo

1 Şubat 2020 yılında Nafplio 2017

20 Temmuz 2020 yılında AE Kifisias

15 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki

Konstantinos Megaritis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Megaritis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Megaritis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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