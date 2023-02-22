Konstantinos Miliotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Miliotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Miliotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Miliotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Miliotis 14 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μηλιώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Miliotis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Miliotis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Miliotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Miliotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Miliotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Miliotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

9 Ekim 2018 yılında Pierikos

8 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Konstantinos Miliotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Miliotis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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