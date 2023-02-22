Konstantinos Ndoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Ndoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Ndoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Ndoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Ndoj 3 Ekim 2005 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ντόη şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Ndoj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Ndoj, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Ndoj'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Ndoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Ndoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ekim 2022 yılında GS Ilioupolis
Konstantinos Ndoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Ndoj şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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