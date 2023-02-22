Konstantinos Ndoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Ndoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Konstantinos Ndoj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Ndoj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.