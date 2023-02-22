Konstantinos Nitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Nitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Konstantinos Nitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Nitsakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.