Konstantinos Nitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Nitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Nitsakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Nitsakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Nitsakis 25 Eylül 2000 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Νιτσάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Nitsakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Nitsakis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Nitsakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Nitsakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ekim 2020 yılında PAO Rouf
Konstantinos Nitsakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Nitsakis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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