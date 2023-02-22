Konstantinos Panagiotou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Panagiotou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Panagiotou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Panagiotou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Panagiotou 11 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Παναγιώτου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Panagiotou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Konstantinos Panagiotou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Panagiotou'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Panagiotou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Panagiotou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Panagiotou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Panagiotou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AE Ermionidas

27 Temmuz 2017 yılında Panargiakos

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

17 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

31 Aralık 2020 yılında Asteras Tripoli

17 Şubat 2021 yılında PS Kalamata

13 Ağustos 2021 yılında AO Egaleo

1 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Konstantinos Panagiotou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Panagiotou şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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