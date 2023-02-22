Konstantinos Panagiotoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Panagiotoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Panagiotoudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Panagiotoudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Panagiotoudis 3 Aralık 1994 tarihinde Lagyna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Panagiotoudis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perpetuum IQ yapmaktadır. Konstantinos Panagiotoudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Panagiotoudis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Panagiotoudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Panagiotoudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Panagiotoudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Panagiotoudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PAOK

1 Ocak 2013 yılında Panionios

30 Haziran 2014 yılında PAOK

31 Ağustos 2014 yılında PAE Veria

31 Aralık 2014 yılında PAOK

1 Ocak 2015 yılında Apollon 1926

30 Haziran 2015 yılında PAOK

11 Eylül 2015 yılında APE Lagada

30 Haziran 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2016 yılında APE Lagada

6 Ocak 2017 yılında Doxa Dramas

11 Ekim 2017 yılında Iraklis

30 Haziran 2018 yılında Doxa Dramas

28 Temmuz 2018 yılında Iraklis

29 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

12 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Konstantinos Panagiotoudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Panagiotoudis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Panagiotoudis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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