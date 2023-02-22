Konstantinos Panagou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Panagou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Panagou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Panagou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Panagou 11 Haziran 1998 tarihinde Cholargos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Πανάγου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Panagou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Konstantinos Panagou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Panagou'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Panagou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Panagou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Panagou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Panagou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2018 yılında Nottingham U21

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında PS Kalamata

28 Ağustos 2020 yılında PO Triglias

10 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Konstantinos Panagou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Panagou şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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