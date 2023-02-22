Konstantinos Papageorgiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Papageorgiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Papageorgiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Papageorgiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Papageorgiou 13 Temmuz 1995 tarihinde Edessa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Papageorgiou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Konstantinos Papageorgiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Papageorgiou'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Papageorgiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Papageorgiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Papageorgiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Papageorgiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAE Veria U20

26 Temmuz 2015 yılında PAE Veria

10 Eylül 2016 yılında Edessaikos

5 Temmuz 2019 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

Konstantinos Papageorgiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Papageorgiou şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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