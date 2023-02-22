Konstantinos Peristeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Peristeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Peristeridis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Peristeridis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos Peristeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Peristeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Peristeridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Peristeridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Peristeridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Peristeridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Peristeridis 5 Temmuz 1991 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Περιστερίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Peristeridis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Konstantinos Peristeridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Peristeridis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Peristeridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Peristeridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos Peristeridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Peristeridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2009 yılında FC Volendam

1 Temmuz 2010 yılında Almere City

1 Temmuz 2012 yılında Panionios

1 Temmuz 2013 yılında Platanias

1 Temmuz 2015 yılında PAS Giannina

30 Ağustos 2020 yılında Niki Volou

17 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Konstantinos Peristeridis kimdir

Konstantinos Peristeridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Peristeridis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ionia Chanion (2003-2007), AFC Ajax (2007-2009)

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Konstantinos Peristeridis nereli

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