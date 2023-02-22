Konstantinos Plegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Plegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Plegas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Plegas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos Plegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Plegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Plegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Plegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Plegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Plegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Plegas 20 Nisan 1997 tarihinde Kalavryta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Πλέγας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Plegas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Konstantinos Plegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Plegas'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Plegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Plegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos Plegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Plegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2012 yılında Panachaiki

26 Ağustos 2014 yılında Olimpiakos

27 Ağustos 2014 yılında Panachaiki

31 Aralık 2014 yılında Olimpiakos

4 Ağustos 2016 yılında Panthrakikos

28 Ocak 2017 yılında Olimpiakos

23 Ağustos 2017 yılında Panionios

2 Şubat 2018 yılında Panachaiki

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

28 Ağustos 2020 yılında PAE Chania

15 Eylül 2021 yılında Anag. Karditsas

1 Eylül 2022 yılında AE Larisa

Konstantinos Plegas kimdir

Konstantinos Plegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Plegas şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ikaros Petrotou

Konstantinos Plegas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Konstantinos Plegas nereli

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