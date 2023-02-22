Konstantinos Pomonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Pomonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Konstantinos Pomonis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Pomonis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.