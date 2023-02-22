Konstantinos Pomonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Pomonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Pomonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Pomonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Pomonis 5 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Πομώνης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Pomonis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Pomonis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Pomonis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Pomonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Pomonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen
Konstantinos Pomonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Pomonis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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