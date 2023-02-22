Konstantinos Provydakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Provydakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Provydakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Provydakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Provydakis 21 Mayıs 1996 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Προβυδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Provydakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Konstantinos Provydakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Provydakis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Provydakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Provydakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Provydakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Provydakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2013 yılında PASA Irodotos

28 Temmuz 2016 yılında Ermis Zonianon

1 Ocak 2017 yılında PASA Irodotos

11 Ocak 2019 yılında Ergotelis

6 Ağustos 2020 yılında PAS Lamia

2 Ocak 2023 yılında AE Kifisias

30 Haziran 2023 yılında PAS Lamia

Konstantinos Provydakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Provydakis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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