Konstantinos Rougalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Rougalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Rougalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Rougalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Rougalas 13 Ekim 1993 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ρουγκάλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Rougalas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Rougalas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Rougalas'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Rougalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Rougalas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Rougalas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Rougalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olimpiakos

2 Eylül 2013 yılında Ergotelis

31 Aralık 2013 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2014 yılında Fostiras

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

13 Ağustos 2014 yılında Atl. Madrid B

7 Şubat 2015 yılında Olimpiakos

9 Şubat 2015 yılında Iraklis

2 Temmuz 2015 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2017 yılında KVC Westerlo

30 Ağustos 2018 yılında Doxa Dramas

9 Eylül 2019 yılında Panachaiki

24 Ocak 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Diagoras

21 Ağustos 2022 yılında Panachaiki

Konstantinos Rougalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Rougalas şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Rougalas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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