Konstantinos Stamoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Stamoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Stamoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Stamoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Stamoulis 29 Ekim 2000 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Σταμούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Stamoulis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Konstantinos Stamoulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Stamoulis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Stamoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Stamoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Stamoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Stamoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

1 Ekim 2020 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Konstantinos Stamoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Stamoulis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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