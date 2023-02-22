Konstantinos Tabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tabas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tabas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tabas 14 Nisan 1999 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ταμπάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tabas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Tabas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tabas'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tabas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tabas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tabas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tabas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos U20

27 Ağustos 2018 yılında PS Kalamata

3 Eylül 2019 yılında Aspropyrgos

21 Ağustos 2020 yılında AE Karaiskakis

2 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Konstantinos Tabas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tabas şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Tabas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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