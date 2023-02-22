Konstantinos Tanoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tanoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tanoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tanoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tanoulis 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τανούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tanoulis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tanoulis'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tanoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tanoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tanoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tanoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Konstantinos Tanoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tanoulis şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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