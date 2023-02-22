Konstantinos Tentzeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tentzeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tentzeris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tentzeris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tentzeris 4 Mayıs 1999 tarihinde Edessa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τεντζέρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tentzeris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Konstantinos Tentzeris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tentzeris'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tentzeris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tentzeris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tentzeris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tentzeris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Panserraikos

18 Ağustos 2021 yılında Edessaikos

24 Eylül 2022 yılında Almopos

Konstantinos Tentzeris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tentzeris şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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