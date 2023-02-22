Konstantinos Theodoropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Theodoropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Theodoropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Theodoropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Theodoropoulos 27 Mart 1990 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Theodoropoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Konstantinos Theodoropoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Theodoropoulos'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Theodoropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Theodoropoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Theodoropoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Theodoropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2011 yılında Doxa Dramas

31 Ağustos 2012 yılında Ik. Tsaritsanis

15 Ocak 2013 yılında AO Chania

1 Temmuz 2014 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2016 yılında Panionios

2 Ocak 2017 yılında AE Larisa

10 Eylül 2018 yılında Apollon Pontou

1 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

Konstantinos Theodoropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Theodoropoulos şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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