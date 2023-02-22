Konstantinos Thymianis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Thymianis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Thymianis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Thymianis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Thymianis 28 Şubat 2001 tarihinde Olympiada şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Θυμιάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Thymianis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Thymianis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Thymianis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Thymianis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Thymianis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Thymianis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AO Xanthi U17

1 Temmuz 2017 yılında AO Xanthi U20

2 Ocak 2018 yılında AO Xanthi

14 Eylül 2022 yılında Panserraikos

Konstantinos Thymianis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Thymianis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantinos Thymianis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iraklis Ptolemaidas, AO Xanthi

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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