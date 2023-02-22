Konstantinos Trompoukis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Trompoukis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Trompoukis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Trompoukis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Trompoukis 14 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τρομπούκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Trompoukis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Trompoukis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Trompoukis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Trompoukis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Trompoukis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Trompoukis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Trompoukis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında FS Kozani

19 Ağustos 2020 yılında AEP Kozanis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Konstantinos Trompoukis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Trompoukis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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