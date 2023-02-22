Konstantinos Tsamouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsamouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsamouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tsamouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tsamouris 14 Kasım 1994 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσαμούρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tsamouris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGC Sports Ltd yapmaktadır. Konstantinos Tsamouris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsamouris'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tsamouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tsamouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tsamouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tsamouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Skoda Xanthi

31 Ağustos 2014 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2015 yılında Skoda Xanthi

5 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

19 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2016 yılında K'lautern II

11 Eylül 2017 yılında Panserraikos

18 Ağustos 2018 yılında Platanias

30 Eylül 2020 yılında AO Xanthi

17 Eylül 2021 yılında PAE Chania

20 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Konstantinos Tsamouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tsamouris şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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