Konstantinos Tsamouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsamouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Tsamouris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Tsamouris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Konstantinos Tsamouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsamouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Tsamouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsamouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsamouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tsamouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tsamouris 14 Kasım 1994 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσαμούρης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tsamouris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGC Sports Ltd yapmaktadır. Konstantinos Tsamouris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsamouris'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tsamouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tsamouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos Tsamouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tsamouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Skoda Xanthi

31 Ağustos 2014 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2015 yılında Skoda Xanthi

5 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

19 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2016 yılında K'lautern II

11 Eylül 2017 yılında Panserraikos

18 Ağustos 2018 yılında Platanias

30 Eylül 2020 yılında AO Xanthi

17 Eylül 2021 yılında PAE Chania

20 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Konstantinos Tsamouris kimdir

Konstantinos Tsamouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tsamouris şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Konstantinos Tsamouris nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloudis Lemonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloudis Lemonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Brennan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Brennan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Brennan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Brennan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khassa Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khassa Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khassa Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khassa Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dayle Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayle Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dayle Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayle Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi