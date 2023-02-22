Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsirigotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tsirigotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tsirigotis 10 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσιριγώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tsirigotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsirigotis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tsirigotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tsirigotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tsirigotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tsirigotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Ionikos Nikeas

Konstantinos Tsirigotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tsirigotis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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