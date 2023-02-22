Konstantinos Tsitsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsitsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsitsaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tsitsaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tsitsaris 18 Ağustos 1993 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσίτσαρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tsitsaris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Tsitsaris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsitsaris'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tsitsaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tsitsaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tsitsaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tsitsaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GS Amarousiou

1 Temmuz 2015 yılında AE Chalandriou

11 Ağustos 2017 yılında Ilysiakos

1 Temmuz 2019 yılında AO Egaleo

Konstantinos Tsitsaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tsitsaris şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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