Konstantinos Tsogas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsogas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsogas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Tsogas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Tsogas 9 Kasım 2001 tarihinde Maroussi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσόγκας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Tsogas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Tsogas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsogas'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Tsogas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Tsogas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2015 yılında AEK Athens U17
1 Ekim 2017 yılında Apollon U20
1 Temmuz 2018 yılında Zehlendorf U19
1 Temmuz 2020 yılında H. Zehlendorf
1 Ekim 2021 yılında FC Brandenburg
31 Ocak 2022 yılında Akritas Chlor.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
12 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
Konstantinos Tsogas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Tsogas şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
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