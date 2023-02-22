Konstantinos Tzolakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tzolakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tzolakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Tzolakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Tzolakis 8 Kasım 2002 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τζολάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Tzolakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Konstantinos Tzolakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tzolakis'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Tzolakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Tzolakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Tzolakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Tzolakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

Konstantinos Tzolakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Tzolakis şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Tzolakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U16 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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