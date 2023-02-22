Konstantinos Volakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Volakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Volakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Volakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Volakis 22 Ekim 2004 tarihinde Agii Anargyri şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Βολάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Volakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Volakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Volakis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Volakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Volakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Mayıs 2021 yılında PAO U19
1 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B
Konstantinos Volakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Volakis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Konstantinos Volakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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