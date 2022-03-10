Konstrüktif ne demek, TDK'ya göre Konstrüktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konstrüktif ne demek? Konstrüktif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konstrüktif kelimesi. Peki konstrüktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konstrüktif nedir, konstrüktif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSTRÜKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konstrüktif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konstrüktif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konstrüktif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapısal



KONSTRÜKTİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Betonarme iskelet bina, hiçbir çağdaş konstrüktif mantığa dayanmayan biçimde taşlarla kaplanmıştır.

