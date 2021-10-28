Konsulto ne demek, TDK'ya göre Konsulto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsulto ne demek? Konsulto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsulto kelimesi. Peki konsulto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsulto nedir, konsulto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSULTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsulto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konsulto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre konsulto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konsültasyon

