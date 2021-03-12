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Kont Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan şarkıcı Kont Adnan, izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Kont Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Kont Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Kont Adnan lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı katıldığı programda seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmeyi başardı. Programından ardından vatandaşlar tarafından arama konusu edinen Kont Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

KONT ADNAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kont Adnan adı ile tanınan Adnan Yılmaz, 1963 yılında  Maçka'da dünyaya geldi. 58 yaşındaki şarkıcı memleketi Trabzon'dan Adapazarı'na taşınan ve sonra da Almanya'ya göç eden Adnan Yılmaz Almanya'da müzik hayatına adım attı.

"Kuş foli koma foli'' Adnan Yılmaz'ın müzik kariyerinin zirveye tırmanmasında büyük rol oynayan şarkısıdır. O zamanlarda bu şarkısı ile gündeme oturan Kont Adnan, 2009 yılında ise borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadı. O dönemde şarkıcı, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı..

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KONT ADNAN ŞARKILARI NELERDİR?

*Kont Adnan

*Kuş Foli

*Trabzon'dan Aşta Gel

*Çek Kameracı

*Nelerini Gördük

*Likarba

*Bizim Orda Diyorlar

*Yaşar Mı Kız

*Böylemi Olacaktı

*Arayrım Fedakar

*Bir O Yana Bir Bu Yana

*Yağmur

*Hava Kattın Havana

*Konya'nın Treni

*Yaralıyım Hemşerim

*Nazmiyem

*Şimdiki Sevdalıklar

Hostes Kız

Sordum Ona Evini

Oy Dağlar

Ben Sevdim

Mezar
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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