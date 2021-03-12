Kont Adnan lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı katıldığı programda seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmeyi başardı. Programından ardından vatandaşlar tarafından arama konusu edinen Kont Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

KONT ADNAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kont Adnan adı ile tanınan Adnan Yılmaz, 1963 yılında Maçka'da dünyaya geldi. 58 yaşındaki şarkıcı memleketi Trabzon'dan Adapazarı'na taşınan ve sonra da Almanya'ya göç eden Adnan Yılmaz Almanya'da müzik hayatına adım attı.

"Kuş foli koma foli'' Adnan Yılmaz'ın müzik kariyerinin zirveye tırmanmasında büyük rol oynayan şarkısıdır. O zamanlarda bu şarkısı ile gündeme oturan Kont Adnan, 2009 yılında ise borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadı. O dönemde şarkıcı, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı..

KONT ADNAN ŞARKILARI NELERDİR?

*Kont Adnan



*Kuş Foli



*Trabzon'dan Aşta Gel



*Çek Kameracı



*Nelerini Gördük



*Likarba



*Bizim Orda Diyorlar



*Yaşar Mı Kız



*Böylemi Olacaktı



*Arayrım Fedakar



*Bir O Yana Bir Bu Yana



*Yağmur



*Hava Kattın Havana



*Konya'nın Treni



*Yaralıyım Hemşerim



*Nazmiyem



*Şimdiki Sevdalıklar



Hostes Kız



Sordum Ona Evini



Oy Dağlar



Ben Sevdim



Mezar

