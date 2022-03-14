Kontratlı ne demek, TDK'ya göre Kontratlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontratlı ne demek? Kontratlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontratlı kelimesi. Peki kontratlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontratlı nedir, kontratlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONTRATLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kontratlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kontratlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sözleşmeli

