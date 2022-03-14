Kontratlı ne demek, TDK'ya göre Kontratlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Kontratlı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kontratlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kontratlı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kontratlı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontratlı ne demek? Kontratlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontratlı kelimesi. Peki kontratlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontratlı nedir, kontratlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
KONTRATLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Kontratlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre kontratlı kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Sözleşmeli