Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterchefDakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldüA Milli Futbol Takımı Sırbistan maçına çok farklı bir kadro ile çıkacakEker Kadın Yelken Takımı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasını kazandıTürkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Tüm yolcular 7 gün karantinaya alınacakKanada’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 9 bin 189’a çıktıAnkaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!

Diyarbakır'da, kontrolden çıkan ticari araç şarampole devrildi. Devrilen araçta aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Sarıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'a giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 RYK 71 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT